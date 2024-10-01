Про це повідомляється у наказі Міністерства оборони № 260. Згідно з документом є щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення, також є одноразові додаткові види грошового забезпечення.

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Які виплати може отримати мобілізований

Основні категорії грошового забезпечення військових включають:

посадовий оклад;

оклад з військового звання;

надбавки за вислугу років.

Ці складові є обов'язковими для виплати.

Також є щомісячні додаткові види грошового забезпечення:

підвищення посадового окладу;

надбавки (за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);

доплати (за науковий ступінь та вчене звання);

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премії.

Довідка. Розмір грошового забезпечення варіюється в залежності від видів та пологів військ. Наприклад, у Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій виплати мають свої особливості.

Коли мобілізований може отримати перше грошове забезпечення

Грошові виплати нараховуються із дня мобілізації, тобто як тільки територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправив вас до навчального центру або місця служби.

Винагорода виплачується щомісяця в одному нарахуванні. Це означає, що поняття авансу та основної виплати відсутні. Виплата провадиться у поточному місяці за попередній.