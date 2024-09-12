Увольнение с военной службы: какие выплаты предусмотрены

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные вступили в ряды ВСУ. При этом военные при увольнении со службы могут получить некоторые вплаты.

Эксперты объяснили, что размер выплат при увольнении с военной службы зависит от звания, продолжительности службы и вида выплаты.

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Какие выплаты могут получить военные при увольнении

После завершения военной службы военнослужащие имеют право на определенные льготы и выплаты:

компенсацию за неиспользованный отпуск – размер компенсации рассчитывается на основе среднемесячного дохода военнослужащего;

единовременную денежную помощь в случае увольнения с военной службы, размер которой зависит от продолжительности их службы и звания;

пенсионные выплаты, которые касаются военных, достигших пенсионного возраста или имеющих необходимый стаж для выхода на пенсию – размер пенсии определяется в соответствии с законодательством и зависит от продолжительности службы, звания;

другие выплаты, которые зависят от специфики службы такие как компенсация за потерю трудоспособности, помощь на обучение или переквалификацию.

Как военному получить выплаты при увольнении

Для получения выплат необходимо собрать пакет документов, в который входят:

копии приказа об увольнении;

документы о несении службы;

справки о начислении заработной платы.

Документы нужно подать в финансовый отдел воинской части или соответствующего органа.

Важно! Бойцы обязаны обратиться к командиру части с официальной просьбой об увольнении и получить все положенные выплаты. Командир утверждает дату увольнения и передает необходимую информацию в финансовый отдел для обработки.

Предоставленные документы рассматриваются финансовой службой, которая принимает решение о начислении выплат. В случае необходимости могут быть проведены дополнительные проверки или консультации с другими органами. После принятия решения о начислении выплат средства перечисляются на банковский счет военнослужащего,

– говорится в сообщении.

Какой размер выплаты при увольнении

Эксперты сообщают, что на размер денежной компенсации при увольнении с военной службы влияют различные факторы, в частности, звание, выслуга лет и характер выплаты. Одноразовая денежная помощь может значительно отличаться – от одной до нескольких должностных окладов, в зависимости от продолжительности службы. Кроме того, компенсация за неиспользованный отпуск определяется на основе средней заработной платы за последний год службы.

Выплаты осуществляются в течение одного месяца после увольнения, однако этот срок может меняться в зависимости от внутренних процедур воинской части или других обстоятельств.