Експерти пояснили, що розмір виплат при звільненні з військової служби залежить від звання, тривалості служби та виду виплати.

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Які виплати можуть отримати військові при звільнні

Після завершення військової служби військовослужбовці мають право на певні пільги та виплати:

компенсацію за невикористану відпустку – розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця;

одноразову грошову допомогу у разі звільнення з військової служби, розмір якої залежить від тривалості їхньої служби та звання;

пенсійні виплати, які стосуються військових, які досягли пенсійного віку або мають необхідний стаж для виходу на пенсію – розмір пенсії визначається відповідно до законодавства та залежить від тривалості служби, звання;

інші виплати, які залежать від специфіки служби такі як компенсація за втрату працездатності, допомога на навчання або перекваліфікацію.

Як військовому отримати виплати при звільненні

Для отримання виплат необхідно зібрати пакет документів, в який входять:

копії наказу про звільнення;

документи про несення служби;

довідки про нарахування заробітної плати.

Документи потрібно подати до фінансового відділу військової частини або відповідного органу.

Важливо! Бійці зобов'язані звернутися до командира частини з офіційним проханням про звільнення та отримати всі належні виплати. Командир затверджує дату звільнення і передає необхідну інформацію до фінансового відділу для обробки.

Надані документи розглядаються фінансовою службою, яка приймає рішення про нарахування виплат. У разі необхідності можуть бути проведені додаткові перевірки або консультації з іншими органами. Після прийняття рішення про нарахування виплат кошти перераховуються на банківський рахунок військовослужбовця,

– йдеться у повідомленні.

Який розмір виплати при звільненні

Експерти повідомляють, що на розмір грошової компенсації при звільненні з військової служби впливають різні фактори, зокрема, звання, вислуга років і характер виплати. Одноразова грошова допомога може значно відрізнятися – від однієї до кількох посадових окладів, залежно від тривалості служби. Крім того, компенсація за невикористану відпустку визначається на основі середньої заробітної плати за останній рік служби.

Виплати здійснюються протягом одного місяця після звільнення, проте цей термін може змінюватися залежно від внутрішніх процедур військової частини або інших обставин.