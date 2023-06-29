По словам депутата Александра Гончаренко, "за" это проголосовал 271 народный избранник.

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То есть, сегодня Стефанчук обязан подписать принятое решение и дальше его передают на подпись Зеленскому,

– написал Гончаренко.

Закон №9342 предусматривает отпуска и выплаты срочникам, курсантам, доплаты ограниченно пригодным, раненым, а также закон о легализации правого руля для военных

Обратите внимание! Совет во втором чтении принял закон №9342 вчера.

Какие изменения внесли в законопроект

Для раненых, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров – два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку, определенному КМУ.

Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен на условиях и по порядку, определенному КМУ.