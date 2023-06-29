За словами депутата Олександра Гончаренка, "за" це проголосував 271 народний обранець.
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Тобто, сьогодні Стефанчук зобов'язаний підписати прийняте рішення і далі його передають на підпис Зеленському,
– написав Гончаренко.
Закон №9342 передбачає відпустки та виплати строковикам, курсантам, доплати обмежено придатним, пораненим, а також закон про легалізацію правого руля для військових
Які зміни внесли у законопроєкт
Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком, визначеним КМУ.
Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і за порядком, визначеним КМУ.
- Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і за порядком, визначеним КМУ.
- Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень за порядком КМУ.
- Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.
- Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.
- Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.