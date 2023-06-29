За словами депутата Олександра Гончаренка, "за" це проголосував 271 народний обранець.

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Тобто, сьогодні Стефанчук зобов'язаний підписати прийняте рішення і далі його передають на підпис Зеленському,

– написав Гончаренко.

Закон №9342 передбачає відпустки та виплати строковикам, курсантам, доплати обмежено придатним, пораненим, а також закон про легалізацію правого руля для військових

Зверніть увагу! Рада у другому читанні ухвалила закон №9342 учора.

Які зміни внесли у законопроєкт

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком, визначеним КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і за порядком, визначеним КМУ.