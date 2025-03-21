Военные, поступившие на службу до 25 лет после 24 февраля 2022 года, также получат миллион

В Минобороны уточнили выплаты военным. Стало известно, какие категории защитников имеют право на выплату единовременного вознаграждения в миллион гривен.

Для обеспечения социальной справедливости положения инициативы "Контракт 18-24", которая предусматривает выплату единовременного денежного вознаграждения в 1 миллион гривен, распространено и на военнослужащих, которые после 24 февраля 2022 года поступили на военную службу в возрасте до 25 лет.

"Процесс получения выплат является максимально удобным. Военнослужащему не нужно инициативно обращаться с этим вопросом. Оформление выплат поручено командирам воинских частей, которые должны собрать весь пакет документов, в том числе через направление запросов в другие части, где военный проходил службу ранее,

– отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.