Выполнит ли Эрдоган прошение путина по производству "Байрактаров": предположение эксперта

СМИ сообщали, что Путин попросил у президента Турции Реджепа Эрдогана построить в россии завод по производству "Байрактаров".

Однако представитель компании отрицает этот факт и сказал, что не собирается продавать легендарные беспилотники путину. Бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак допустил, выполнит ли Эрдоган такую странную просьбу. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, путин хочет срочно заручиться поддержкой со стороны международного сообщества.

Поэтому он пытается их как-нибудь обмануть. Понятно, что у путина есть марионетка в беларуси. Но ему этого мало,

– считает Ступак.

Он объяснил, поэтому сейчас кремлевский диктатор пытается максимально быть "за одним столом" с Эрдоганом.

"Возможно, когда говорилось о размещении завода, который будет производить беспилотники, путин пытается копировать своего коллегу Токаева. Дело в том, что Казахстан имеет договоренности о размещении предприятия, совместного с Турцией. Там будут производиться беспилотники, хоть и не "Байрактары", – добавил Ступак.

Что на это ответит Эрдоган

Также экс-сотрудник СБУ предположил, как на эту просьбу может отреагировать турецкий президент.

"Хочу отметить, что это только бизнес. Турция пытается вытянуть из украинско-российской войны максимальный профит", – считает Ступак.

Поэтому здесь вопрос в том, что смогут европейцы вместо этого предложить Эрдогану, хоть он и может торговаться с путиным, считает эксперт.

Выполнит ли Эрдоган просьбу путина по производству "Байрактаров": смотрите видео

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