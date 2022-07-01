Харьковские кадеты выпустились на руинах своего заведения: кадры, не оставляющие равнодушными

Нынешний выпуск "Кадетского корпуса" в Харькове из-за войны отличался от всех предыдущих. Однако юные кадеты собрались у разрушенного обстрелами здания гимназии с улыбками и уверенностью в том, что мир будет, как в родном городе, так и во всей Украине.

Выпуск – 2022 год был без традиционных мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха. В учебном заведении говорят, что 97 дней Кадетский корпус был без своих кадетов.

Между тем Россия без всякой выгоды тратит ограниченные силы на наступление возле Харькова, – ISW

В учебном заведении верят, что последний день войны будет скоро.

В "Кадетском корпусе" впервые не провели торжественное построение, однако простились с выпускниками и пожелали каждому из них счастливой судьбы. В заведении верят, что 1 сентября начнётся учебный год уже в мирном Харькове. Это произойдет благодаря украинским защитникам и защитницам.

Во время войны в учебное заведение прилетели сразу 6 ракет

"Кадетский корпус" опубликовал видео, где – кадры из разбитого россиянами заведения. В здание прилетели сразу 6 ракет, погибли люди. Сейчас – это просто полуразрушенные стены, где нет ни окон, ни дверей. Внутри, где сидели за партами кадеты, – поломанная мебель, разбитое оборудование.

О том, что жизнь "Кадетского корпуса" – не в стенах, а в его воспитанниках, свидетельствует вторая часть видео. На ней – юные ребята до войны. Авторы ролика уверены, что удар этот кадет выдержит и удастся отстроить не только гимназию, но и все государство.

Стоит посмотреть это видео из "Кадетского корпуса":

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Смотрите в видео: Институт изучения войны об обстрелах Харькова