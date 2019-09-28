Выпуск новостей за 11:00: ДТП в Киеве. Дело Стерненко

В выпуске новостей за 28 сентября – в Киеве водитель авто не справился с управлением и влетел в прохожих, а затем протаранил Opel, Toyota и Fiat. По словам очевидцев, водитель – несовершеннолетний и был под действием алкоголя. В прошлом году Сергей Стерненко смертельно ранил мужчину, который бросился на него с ножом. Пока дело неактивно расследуют, активист стал объектом атаки окружения Медведчука

Также в выпуске: Подозреваемый покусал полицейского за то, что он помешал угону авто. Специальный представитель США в Украине Курт Волкер уходит в отставку. В Умани вывески на иврите, а цены в долларах, а все потому, что туда съезжаются хасиды на иудейский Новый год.

Источник: 24 канал