Выпуск новостей за 11:00: Переговоры с РФ о транзите газа. Приговор для боевика

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 11:00 – глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что компания начала переговоры с Россией по транзиту газа через Украину после выборов. Суд вынес решение приговорить Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы: иностранец участвовал в террористических организациях и помогал боевикам на Донбассе.

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