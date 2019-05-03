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      Выпуск новостей за 11:00: Переговоры с РФ о транзите газа. Приговор для боевика

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 11:00 – глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что компания начала переговоры с Россией по транзиту газа через Украину после выборов. Суд вынес решение приговорить Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы: иностранец участвовал в террористических организациях и помогал боевикам на Донбассе.

      Также в выпуске:

      Украинские военные продвинулись вперед в районе Луганщины и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом.

      В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последнюю четверть века, на восточном побережье страны эвакуировали почти миллион жителей.

      Официальные результаты выборов опубликовали в газете "Голос Украины": по итогам второго тура избранным президентом стал Владимир Зеленский.

      Во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека, еще 240 получили травмы.

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      Теги: Газ Война на Донбассе Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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