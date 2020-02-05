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      Выпуск новостей за 12:00: Коронавирус на круизном лайнере. Слушания по делу импичмента Трампа

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 12:00 – на борту круизного лайнера в Японии десять пассажиров заразились смертельной болезнью. Первым носителем вируса стал 80-летний гражданин Гонконга. От него и началось распространение. Сегодня Сенат поставит точку в деле импичмента Трампа. И решит, останется ли на посту действующий президент Соединенных Штатов.

      Также в выпуске:

      К счастью, без потерь минувшие сутки на передовой. Однако боевики и в дальнейшем не гнушаются применять запрещенное Минском оружие.

      Несколько мертвых свиней обнаружили в селе Вороцев, что на Львовщине. Остатки животных сбросили в лесополосу. Эксперты сразу предположили, что свиньи могли быть заражены африканской чумой.

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      Теги: Импичмент Импичмент Трампа Выпуск новостей
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