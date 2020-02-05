Випуск новин за 12:00: Коронавірус на круїзному лайнері. Слухання у справі імпічменту Трампу
У випуску новин за 5 лютого станом на 12:00 – на борту круїзного лайнера у Японії десятеро пасажирів заразилися смертельною недугою. Першим носієм вірусу став 80-річний громадянин Гонконгу. Від нього і почалося поширення. Сьогодні Сенат поставить крапку у справі імпічменту Трампу. І вирішить, чи залишиться на посаді чинний президент Сполучених Штатів.
Також у випуску:
На щастя, без втрат минула доба на передовій. Проте бойовики й надалі не гребують застосовувати заборонену Мінськом зброю.
Кількадесят мертвих свиней виявили у селі Вороців, що на Львівщині. Рештки тварин скинули в лісосмугу. Експерти одразу припустили, що свині могли бути заражені африканською чумою.
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