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      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 12:00: Коронавірус на круїзному лайнері. Слухання у справі імпічменту Трампу

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 12:00 – на борту круїзного лайнера у Японії десятеро пасажирів заразилися смертельною недугою. Першим носієм вірусу став 80-річний громадянин Гонконгу. Від нього і почалося поширення. Сьогодні Сенат поставить крапку у справі імпічменту Трампу. І вирішить, чи залишиться на посаді чинний президент Сполучених Штатів.

      Також у випуску:

      На щастя, без втрат минула доба на передовій. Проте бойовики й надалі не гребують застосовувати заборонену Мінськом зброю.

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      Теги: Випуск новин Імпічмент Трампа Імпічмент
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