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      Выпуск новостей за 12:00: Разговор Зеленского с Меркель. Критика формулы Штайнмайера

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 12:00 – Зеленский побеседовал по телефону с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсуждали в том числе и подготовку к встрече в Нормандском формате. Не план мира, а ловушка Путина. Формулу Штайнмайера раскритиковали в Европарламенте.

      Также в выпуске:

      Американские букмекеры прогнозируют победу Усика в бою против Уизерспуна.

      В Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько.

      Зеленский целый день отвечает на вопросы журналистов на рынке еды в Киеве.

      Водителю, который повлек смертельное ДТП в Запорожье, объявят подозрение.

      blog_ava
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      сегодня
      2305
      Теги: Владимир Зеленский Ангела Меркель Формула Штайнмайера Выпуск новостей
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