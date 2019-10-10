Выпуск новостей за 12:00: Разговор Зеленского с Меркель. Критика формулы Штайнмайера

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 12:00 – Зеленский побеседовал по телефону с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсуждали в том числе и подготовку к встрече в Нормандском формате. Не план мира, а ловушка Путина. Формулу Штайнмайера раскритиковали в Европарламенте.

Также в выпуске: Американские букмекеры прогнозируют победу Усика в бою против Уизерспуна. В Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько. Зеленский целый день отвечает на вопросы журналистов на рынке еды в Киеве. Водителю, который повлек смертельное ДТП в Запорожье, объявят подозрение.