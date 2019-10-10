Выпуск новостей за 12:00: Разговор Зеленского с Меркель. Критика формулы Штайнмайера
В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 12:00 – Зеленский побеседовал по телефону с Канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсуждали в том числе и подготовку к встрече в Нормандском формате. Не план мира, а ловушка Путина. Формулу Штайнмайера раскритиковали в Европарламенте.
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