Випуск новин за 12:00: Розмова Зеленського з Меркель. Критика формули Штайнмаєра у Єропарламенті

У випуску новин за 10 жовтня станом на 12:00 – Зеленський поговорив телефоном з Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери обговорювали зокрема і підготовку до зустрічі в Нормандському форматі. Не план миру, а пастка Путіна. Формулу Штайнмаєра розкритикували у Єропарламенті.

Також у випуску: Американські букмекери прогнозують перемогу Усика у бою проти Уізерспуна. У Криму затримали українського активіста Олега Приходька. Зеленський цілий день відповідає на питання журналістів на ринку їжі в Києві. Водію, який спричинив смертельну ДТП у Запоріжжі, оголосять підозру.