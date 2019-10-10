Випуск новин за 12:00: Розмова Зеленського з Меркель. Критика формули Штайнмаєра у Єропарламенті
У випуску новин за 10 жовтня станом на 12:00 – Зеленський поговорив телефоном з Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери обговорювали зокрема і підготовку до зустрічі в Нормандському форматі. Не план миру, а пастка Путіна. Формулу Штайнмаєра розкритикували у Єропарламенті.
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