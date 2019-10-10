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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 12:00: Розмова Зеленського з Меркель. Критика формули Штайнмаєра у Єропарламенті

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 жовтня станом на 12:00 – Зеленський поговорив телефоном з Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери обговорювали зокрема і підготовку до зустрічі в Нормандському форматі. Не план миру, а пастка Путіна. Формулу Штайнмаєра розкритикували у Єропарламенті.

      Також у випуску:

      Американські букмекери прогнозують перемогу Усика у бою проти Уізерспуна. 

      У Криму затримали українського активіста Олега Приходька. 

      Зеленський цілий день відповідає на питання журналістів на ринку їжі в Києві. 

      Водію, який спричинив смертельну ДТП у Запоріжжі, оголосять підозру.

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      Теги: Володимир Зеленський Ангела Меркель Формула Штайнмаєра Випуск новин
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