Выпуск новостей за 12:00: Видеообращение к Зеленскому. Медицинский груз из Китая в Украину

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – журналисты и волонтеры записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвали не включать в переговорный процесс в Минске представителей ОРДЛО. В Украину прибудет борт с медицинским грузом из Китая. Сейчас военный самолет Ил-76 будут лететь из Украины в сторону китайского Гуанчжоу.

Также в выпуске: Закрытие метро в Харькове спровоцировало в городе коллапс с проездом. По улицам украинских городов начали ездить спецавто, из которых через громкоговоритель призывают соблюдать карантин. 9 украинок не могут попасть в Украину из Перу через закрытые границы. Италия опередила Китай по количеству больных коронавирусом.