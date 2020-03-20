Выпуск новостей за 12:00: Видеообращение к Зеленскому. Медицинский груз из Китая в Украину
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – журналисты и волонтеры записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвали не включать в переговорный процесс в Минске представителей ОРДЛО. В Украину прибудет борт с медицинским грузом из Китая. Сейчас военный самолет Ил-76 будут лететь из Украины в сторону китайского Гуанчжоу.
Также в выпуске:
Закрытие метро в Харькове спровоцировало в городе коллапс с проездом.
По улицам украинских городов начали ездить спецавто, из которых через громкоговоритель призывают соблюдать карантин.
9 украинок не могут попасть в Украину из Перу через закрытые границы.
Италия опередила Китай по количеству больных коронавирусом.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии