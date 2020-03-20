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      Выпуск новостей за 12:00: Видеообращение к Зеленскому. Медицинский груз из Китая в Украину

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – журналисты и волонтеры записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвали не включать в переговорный процесс в Минске представителей ОРДЛО. В Украину прибудет борт с медицинским грузом из Китая. Сейчас военный самолет Ил-76 будут лететь из Украины в сторону китайского Гуанчжоу.

      Также в выпуске:

      Закрытие метро в Харькове спровоцировало в городе коллапс с проездом.

      По улицам украинских городов начали ездить спецавто, из которых через громкоговоритель призывают соблюдать карантин.

      9 украинок не могут попасть в Украину из Перу через закрытые границы.

      Италия опередила Китай по количеству больных коронавирусом.

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей
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