Випуск новин за 12:00: Відеозвернення до Зеленського. Медичний вантаж з Китаю в Україну

У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – журналісти і волонтери записали відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому закликали не включати в переговорний процес у Мінську представників ОРДЛО. В Україну прибуде борт з медичним вантажем з Китаю. Наразі військовий літак Іл-76 летітиме з України у бік китайського Гуанчжоу.

Також у випуску: Закриття метро у Харкові спровокувало у місті колапс із добиранням. Вулицями українських міст почали їздити спецавтівки, з яких через гучномовець закликають дотримуватися карантину. 9 українок не можуть потрапити в Україну з Перу через закриті кордони. Італія випередила Китай за кількістю хворих на коронавірус.