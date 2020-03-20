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      Випуск новин за 12:00: Відеозвернення до Зеленського. Медичний вантаж з Китаю в Україну

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – журналісти і волонтери записали відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому закликали не включати в переговорний процес у Мінську представників ОРДЛО. В Україну прибуде борт з медичним вантажем з Китаю. Наразі військовий літак Іл-76 летітиме з України у бік китайського Гуанчжоу.

      Також у випуску:

      Закриття метро у Харкові спровокувало у місті колапс із добиранням.

      Вулицями українських міст почали їздити спецавтівки, з яких через гучномовець закликають дотримуватися карантину.

      9 українок не можуть потрапити в Україну з Перу через закриті кордони.

      Італія випередила Китай за кількістю хворих на коронавірус.

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин
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