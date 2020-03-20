Випуск новин за 12:00: Відеозвернення до Зеленського. Медичний вантаж з Китаю в Україну
У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – журналісти і волонтери записали відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому закликали не включати в переговорний процес у Мінську представників ОРДЛО. В Україну прибуде борт з медичним вантажем з Китаю. Наразі військовий літак Іл-76 летітиме з України у бік китайського Гуанчжоу.
Також у випуску:
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