Выпуск новостей за 18:00: Подозрения и производства в Генпрокуратуре. "Сливы" в телеграм-каналах

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 18:00 – в офисе генпрокурора подписали подозрения для экс-нардепа из "Народного Фронта" Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета в размере 54 миллионов гривен. Достаточно часто украинцы узнают о схемах политиков и чиновников из-за сливов информации в телеграме.

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Владимир Зеленский в Иерусалиме заявил, что Украина ведет переговоры с Россией об обмене пленными. Он заверил журналистов, что списки уже согласовали в Минске.

Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.