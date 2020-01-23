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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 18:00: Підозри і провадження в Генпрокуратурі. "Зливи" у телеграм-каналах

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 18:00 – в офісі генпрокурора підписали підозри для екснардепа з "Народного Фронту" Георгія Логвинського та колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їм інкримінують крадіжку з держбюджету в розмірі 54 мільйонів гривень. Досить часто українці дізнаються про схеми політиків і чиновників через зливи інформації в телеграмі.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський в Єрусалимі заявив, що Україна веде переговори з Росією про обмін полоненими. Він запевнив журналістів, що списки вже погодили в Мінську.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.

       

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      Теги: Випуск новин Офіс генпрокурора Розслідування ЗМІ
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