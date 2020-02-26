Выпуск новостей за 19:00: Снижение уровня доверия к власти. Сурков высказался об Украине

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 19:00 – уровень доверия к власти упал почти втрое по сравнению с прошлым годом. Если правительству Гончарука в сентябре 2019 доверяли 57% опрошенных, то в феврале 2020 – 28%. Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков в интервью российскому журналисту сказал, что Украина – не существует, а пребывание Донбасса в ней – "унижение" для региона.

Также в выпуске: На должность премьер-министра якобы рассматривают Хорошковского, Авакова и Тигипко. Зеленский подтвердил, что встречался с последним. В мире зарегистрировали уже более 81 тысячи больных коронавирусом.