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      Випуск новин за 19:00: Зниження рівня довіри до влади. Сурков висловився про Україну

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 лютого станом на 19:00 – рівень довіри до влади впав майже втричі у порівнянні з минулим роком. Якщо уряду Гончарука у вересні 2019 року довіряли 57% опитаних, то у лютому 2020 року – 28%. Колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков в інтерв'ю російському журналісту сказав, що України – не існує, а перебування Донбасу в ній – "приниження" для регіону.

      Також у випуску:

      На посаду прем'єр-міністра нібито розглядають Хорошковського, Авакова та Тігіпка. Зеленський підтвердив, що зустрічався з останнім.

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      Теги: Україна – Росія Новий уряд Випуск новин
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