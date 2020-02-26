Випуск новин за 19:00: Зниження рівня довіри до влади. Сурков висловився про Україну

У випуску новин за 26 лютого станом на 19:00 – рівень довіри до влади впав майже втричі у порівнянні з минулим роком. Якщо уряду Гончарука у вересні 2019 року довіряли 57% опитаних, то у лютому 2020 року – 28%. Колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков в інтерв'ю російському журналісту сказав, що України – не існує, а перебування Донбасу в ній – "приниження" для регіону.

Також у випуску: На посаду прем'єр-міністра нібито розглядають Хорошковського, Авакова та Тігіпка. Зеленський підтвердив, що зустрічався з останнім. У світі зареєстрували вже понад 81 тисячу хворих на коронавірус.