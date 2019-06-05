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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Заявление ГБР относительно убийства мальчика. Парламентские рейтинги

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 19:00 – ГБР говорят, что подозреваемых в убийстве может увеличиться из двух, которые уже в СИЗО, до четырех или до пяти. Однако не говорят, кто еще эти трое. Рейтинг "Слуги народа" Зеленского вырос просто до невероятного показателя. Из всех украинцев, которые точно придут на участки, почти половина будут голосовать именно за про-президентскую партию.

      Также в выпуске:

      Арсен Аваков не считает необходимым уходить с должности из-за убийства ребенка его пьяными подчиненными.

      Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить партию "Удар".

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Михаил Саакашвили Государственное бюро расследований Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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