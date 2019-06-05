Випуск новин за 19:00: Заява ДБР щодо вбивства хлопчика. Парламентські рейтинги

У випуску новин за 5 червня станом на 19:00 – ДБР кажуть, що підозрюваних у вбивстві може побільшати з двох, які вже у СІЗО, до чотирьох або ж і до п'яти. Проте не кажуть, хто ще ці троє. Рейтинг "Слуги народу" Зеленського зріс просто до неймовірного показника. З усіх українців, які точно прийдуть на дільниці, то майже половина голосуватимуть саме за про-президентську партію.

Також у випуску: Арсен Аваков не вважає за необхідне йти з посади через вбивство дитини його п’яними підлеглими. Віталій Кличко запропонував Міхейла Саакашвілі очолити партію "Удар".

Джерело: 24 канал