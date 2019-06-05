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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Заява ДБР щодо вбивства хлопчика. Парламентські рейтинги

      Випуск новин 30

      У випуску новин за 5 червня станом на 19:00 – ДБР кажуть, що підозрюваних у вбивстві може побільшати з двох, які вже у СІЗО, до чотирьох або ж і до п'яти. Проте не кажуть, хто ще ці троє. Рейтинг "Слуги народу" Зеленського зріс просто до неймовірного показника. З усіх українців, які точно прийдуть на дільниці, то майже половина голосуватимуть саме за про-президентську партію.

      Також у випуску:

      Арсен Аваков не вважає за необхідне йти з посади через вбивство дитини його п’яними підлеглими.

      Віталій Кличко запропонував Міхейла Саакашвілі очолити партію "Удар".

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Державне бюро розслідувань Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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