Выпуск новостей за 20:00: Рада вернулась с каникул. Заявление Пристайко о катастрофе в Иране

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 20:00 – парламент вернулся к работе после долгих каникул и решил, чем займутся депутаты на этой неделе. Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что Иран не сделает крайним в трагедии самолета МАУ обычного солдата, который нажал кнопку запуска ракеты.

Также в выпуске: На выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянские власти приостановили лицензию авиаперевозчика Ernest от 13 января.