Выпуск новостей за 20:00: Рада вернулась с каникул. Заявление Пристайко о катастрофе в Иране
В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 20:00 – парламент вернулся к работе после долгих каникул и решил, чем займутся депутаты на этой неделе. Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что Иран не сделает крайним в трагедии самолета МАУ обычного солдата, который нажал кнопку запуска ракеты.
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На выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянские власти приостановили лицензию авиаперевозчика Ernest от 13 января.
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