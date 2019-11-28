Выпуск новостей за 21:00: Разговор Меркель и Зеленского. Перепись населения

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 21:00 – Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате. В Украине вместо традиционного проведут электронную перепись населения уже в 2019 году. Это поможет сэкономить не менее 2 миллиардов гривен.

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