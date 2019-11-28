Випуск новин за 21:00: Розмова Меркель та Зеленського. Перепис населення

У випуску новин за 28 листопада станом на 21:00 – Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорили питання підготовки зустрічі у нормандському форматі. В Україні замість традиційного проведуть електронний перепис населення вже у 2019 році. Це допоможе зекономити щонайменше 2 мільярди гривень.

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