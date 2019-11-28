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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 21:00: Розмова Меркель та Зеленського. Перепис населення

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 21:00 – Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорили питання підготовки зустрічі у нормандському форматі. В Україні замість традиційного проведуть електронний перепис населення вже у 2019 році. Це допоможе зекономити щонайменше 2 мільярди гривень.

      Також у випуску:

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Ангела Меркель Дмитро Дубілет
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