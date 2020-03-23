Выпуск новостей за 9:00: Экспресс-тесты завезли в Украину. Самоизоляция Меркель

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 9:00 – накануне вечером в Украину из Китая прибыл самолет, на борту которого 250 тысяч экспресс-тестов на Covid-19. Канцлер Германии пошла на самоизоляцию. Оказалось, что Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого обнаружили коронавирус.

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