10:38
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 9:00: Экспресс-тесты завезли в Украину. Самоизоляция Меркель

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 9:00 – накануне вечером в Украину из Китая прибыл самолет, на борту которого 250 тысяч экспресс-тестов на Covid-19. Канцлер Германии пошла на самоизоляцию. Оказалось, что Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого обнаружили коронавирус.

      Также в выпуске

      С сегодняшнего дня общественный транспорт столицы будет работать только по пропускам и будет перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится.

      Львовские медики присоединились к международному флешмобу врачей "оставайтесь дома" и призывают львовян соблюдать условия карантина.

      Как в мире наказывают за нарушения карантина.

      Снег, метели и шквалы ветра: где в Украине ждать непогоду
      сегодня
      Теги: Коронавирус в Украине Выпуск новостей Коронавирус Covid-19 Ангела Меркель
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:55 Экономика и транспорт не остановились: как Гонконг борется с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 07:02 Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия
      Світлана Попова
      сегодня , 06:34 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      22 марта , 22:00 Лекарство от распространения Covid-19, Путин боится пандемии и будущее гривни: блоги недели
      Блоги тижня
      22 марта , 20:00 Доказательства участия россиян в захвате Крыма: родные военных сливают информацию
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук