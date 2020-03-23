10:50
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Експрес-тести завезли в Україну. Самоізоляція Меркель

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 березня станом на 9:00 – напередодні ввечері до України з Китаю прибув літак, на борту якого 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19. Канцлерка Німеччини пішла на самоізоляцію. Виявилося, що Ангела Меркель контактувала з лікарем, в якого виявили коронавірус.

      Також у випуску

      Від сьогодні громадський транспорт столиці працюватиме лише за перепустками і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

      Львівські медики приєдналися до міжнародного флешмобу лікарів "залишайтесь вдома" та закликають львів’ян дотримуватись умов карантину.

      Як у світі карають за порушення карантину. 

      Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки
      сьогодні
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Випуск новин Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:55 Економіка та транспорт не зупинились: як Гонконг бореться з коронавірусом
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 07:02 Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки
      Світлана Попова
      сьогодні , 06:34 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      22 березня , 22:00 Ліки від поширення Covid-19, Путін боїться пандемії та майбутнє гривні: блоги тижня
      Блоги тижня
      22 березня , 20:00 Нові докази участі росіян у захопленні Криму: родичі військових несвідомо зливають інформацію
      Михайло Макарук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук