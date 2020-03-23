Випуск новин за 9:00: Експрес-тести завезли в Україну. Самоізоляція Меркель
У випуску новин за 23 березня станом на 9:00 – напередодні ввечері до України з Китаю прибув літак, на борту якого 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19. Канцлерка Німеччини пішла на самоізоляцію. Виявилося, що Ангела Меркель контактувала з лікарем, в якого виявили коронавірус.
Також у випуску
Від сьогодні громадський транспорт столиці працюватиме лише за перепустками і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.
Львівські медики приєдналися до міжнародного флешмобу лікарів "залишайтесь вдома" та закликають львів’ян дотримуватись умов карантину.
Як у світі карають за порушення карантину.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі