Можно ли в 17 лет уехать за границу во время военного положения: ответ адвоката

В Украине в конце 2022 года Кабмин принял постановление, которым определил, когда юноши должны становиться на военный учет. Согласно изменениям, на учет нужно встать в год достижения 17 лет.

То есть, согласно с постановлением Кабмина №1487, 17-летний гражданин Украины уже попадает на персонально-первичный и персональный военный учет. Однако военнообязанными мужчины числятся с 18 до 60 лет и им запрещено выезжать за границу. Действует ли этот запрет на 17-летних, журналистам объяснил адвокат.

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Что известно о выезде 17-летних юношей за границу

Адвокат и юрист Ростислав Кравец рассказал, что молодым людям в 17 лет можно пересекать границу. Однако он говорит, что есть случаи, когда Государственная пограничная служба не выпускает юношей за границу из-за новых правил постановки на военный учет.

Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что у лица нет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за границу. Фактически, с 16 лет парень должен стоять на военном учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу,

– рассказал адвокат.

По его словам, по всем нормам и правилам мужчины, которым исполнилось 17 лет, могут пересекать границу и выезжать из Украины.

Могут ли выехать за границу снятые с учета мужчины

За границу во время военного положения и общей мобилизации могут выезжать некоторые категории мужчин призывного возраста. В частности, речь идет о тех, кто исключен из военного учета.

Исключить из военного учета могут на основании:

медицинских противопоказаний;

беременности;

более 60-летнего возраста;

наличия детей младше 3 лет;

инвалидности и других условиях.

Какие документы нужны, чтобы военнообязанного мужчину сняли с военного учета после прохождения военно-врачебной комиссии – читайте по ссылке.