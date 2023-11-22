Тобто, згідно з постановою Кабміну № 1487, 17-річний громадянин України вже потрапляє на персонально-первинний та персональний військовий облік. Проте військовозобов'язаними чоловіки вважаються з 18 до 60 років і їм заборонено виїжджати за кордон. Чи діє ця заборона на 17-річних, журналістам пояснив адвокат.

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Що відомо про виїзд 17-річних юнаків за кордон

Адвокат та юрист Ростислав Кравець розповів, що юнакам у 17 років можна перетинати кордон. Однак він каже, що є випадки, коли Державна прикордонна служба не випускає юнаків за кордон через нові правила постановки на військовий облік.

Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у зв'язку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років і там нічого не зазначено. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон. Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон,

– розповів адвокат.

За його словами, за усіма нормами та правилами, чоловіки, яким виповнилося 17 років, можуть перетинати кордон та виїжджати з України.

Чи можуть виїхати за кордон зняті з обліку чоловіки

За кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть виїжджати деякі категорії чоловіків призовного віку. Зокрема, мовиться про тих, хто виключений з військового обліку.

Виключити з військового обліку можуть на підставі:

медичних протипоказань;

вагітності;

понад 60-річного віку;

наявності дітей віком до 3 років;

інвалідності та за інших умов.

Які документи потрібні, щоб військовозобов'язаного чоловіка зняли з військового обліку після проходження військово-лікарської комісії – читайте за посиланням.