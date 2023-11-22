За словами юриста та молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука, представники ТЦК можуть висунути таку вимогу лише за наявності однієї з семи підстав.
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Коли законно вимагати у військовозобов'язаного документи
Співробітники військкомату мають право попросити чоловіка показати його паспорт, якщо той ззовні схожий на особу, яка перебуває у розшуку. Також вимога пред'явити документи – законна, якщо є достатньо підстав вважати, що чоловік вчинив або має намір вчинити злочин.
Інші законні підстави:
- Чоловік має при собі зброю, наркотики та інші заборонені речовини;
- Громадянин перебуває на території, де діє спеціальний режим;
- Особа опинилася на місці вчинення кримінального, адмінстративного правопорушення чи ДТП;
- Зовнішні ознаки транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що вона може бути причетна до вчинення правопорушення, а автомобіль є знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
- Людина порушує заборони, запроваджені у зв'язку з воєнним станом. Наприклад, гуляє на вулиці після настання комендантської години.
Юрист наголошує: якщо немає жодних з вище перерахованих підстав, представники ТЦК у супроводі поліції не мають права просити показати паспорт. Також вони не можуть вимагати у чоловіка пред'явити військовий квиток навіть за наявності однієї з підстав, адже відповідно до законодавства, військовий квиток не є документом, що посвідчує особу.
На Львівщині співробітника ТЦК дозволили перевіряти документи у військовозобов'язаних
Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень 20 листопада видав наказ, яким дозволяє представникам ТЦК і СП перевіряти паспорти у чоловіків від 18 до 60 років. Ця категорія громадян повинна носити при собі документи, які посвідчують особу, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.