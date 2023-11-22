По словам юриста и младшего лейтенанта запаса Владимира Романчука, представители ТЦК могут выдвинуть такое требование только при наличии одного из семи оснований.
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Когда законно требовать у военнообязанного документы
Сотрудники военкомата имеют право попросить мужчину показать его паспорт, если тот внешне похож на лицо, находящееся в розыске. Также требование предъявить документы – законно, если есть достаточно оснований полагать, что мужчина совершил или намерен совершить преступление.
Другие законные основания:
- Мужчина имеет при себе оружие, наркотики и другие запрещенные вещества;
- Гражданин находится на территории, где действует специальный режим;
- Лицо оказалось на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП;
- Внешние признаки транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что оно может быть причастно к совершению правонарушения, а автомобиль является орудием или объектом совершения правонарушения;
- Мужчина нарушает запреты, введенные в связи с военным положением. Например, гуляет на улице после наступления комендантского часа.
Юрист отмечает: если нет никаких из вышеперечисленных оснований, представители ТЦК в сопровождении полиции не вправе просить показать паспорт. Также они не могут требовать у мужчины предъявить военный билет даже при наличии одного из оснований, ведь согласно законодательству, военный билет не является документом, удостоверяющим личность.
На Львовщине сотрудника ТЦК разрешили проверять документы у военнообязанных
Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень 20 ноября издал приказ, которым разрешает представителям ТЦК и СП проверять паспорта у мужчин от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна носить при себе документы, удостоверяющие личность, удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.