Вырос в семье пастора и хотел защищать Украину: что известно о погибшем воине Валерии Геровкине

На Донбассе в первый день зимы вражеская куля унесла жизни молодого воина Валерия Геровкина из Краматорска Донецкой области. Первая ротация стала для героя последней.

Воин должен был остановить боевиков

1 декабря русские наемники начали обстрелы у Новотроицкого. Валерий должен был открыть огонь из гранатомета, чтобы остановить оккупантов.

Важно В первый день зимы на Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин

Воин вместе с двумя товарищами добрался на позицию. Однако вражеский снайпер выстрелил первым. 22-летнему бойцу 93-й ОМБр "Холодный Яр" выжить не удалось.

Известно, что Валерий подписал контракт с Вооруженными Силами Украины в августе 2020 года. Его первая ротация сразу стала последней.

Валерий вырос в семье пастора

Отцом героя является пастор Церкви Христа Спасителя Евгений Геровкин.

Мы брали Валерия в межцерковный лагерь, где он проходил служение. Умный, толковый парнишка. Он из тех, кто умел работать в команде. Был очень ответственным. Родители привили ему христианские ценности. Он был очень порядочным,

– рассказал друг семьи.

Решение пойти на фронт молодой человек принял самостоятельно. Валерий говорил, что понимает, что его могут ранить или убить: "Он осознанно шел на службу".



Погибший на Донбассе Валерий Геровкин / Фото OBOZREVATEL

Парень выучился на электрика в Краматорском технологическом техникуме. Знакомые вспоминают, что он очень любил спорт. Даже в зоне ООС тренировался.

Кроме того, у Валерия была девушка Александра. Пара познакомилась на церковном собрании. Влюблены были вместе 4 года.

Детали о гибели воина

Валерия смертельно ранила вражеская куля вечером 1 декабря. Это случилось на наблюдательном посту.

Спасти воина пытался его друг с позывным "Матрос", который был рядом в тот момент.

Однако смерть наступила почти мгновенно.

Прощание с погибшим Валерием Геровкиным состоится 4 декабря. Его похоронят в родном Краматорске.

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