Выросло количество жертв от удара по больнице в Селидове: из-под завалов вытащили тело человека
Источник:ДСНС
Российские оккупанты 20 ноября ударили по больнице в городе Селидово. Из-под завалов вытащили тело еще одной жертвы.
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Селидово. Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело. Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека. Аварийно-спасательные работы завершены,
– говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще два человека.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!
Больница получила значительные повреждения
Ранее стало известно, что больница в Селидово, по которой ударили российские оккупанты, испытала серьезные разрушения. Враг фактически полностью разрушил один корпус, а также существенно повредил – второй. Фактически он – полуразрушенный.
В медучреждении рассказали, что на момент ударав больнице находились более 100 пациентов. Часть из них пришлось выписать, теперь за ними будут наблюдать семейные врачи. Тем временем пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в ближайшие больницы.