Выросло количество жертв от удара по больнице в Селидове: из-под завалов вытащили тело человека

Российские оккупанты 20 ноября ударили по больнице в городе Селидово. Из-под завалов вытащили тело еще одной жертвы.

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Враг атакует гражданскую инфраструктуру.

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Селидово. Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело. Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека. Аварийно-спасательные работы завершены,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще два человека.

Больница получила значительные повреждения

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!



Ранее стало известно, что больница в Селидово, по которой ударили российские оккупанты, испытала серьезные разрушения. Враг фактически полностью разрушил один корпус, а также существенно повредил – второй. Фактически он – полуразрушенный.

В медучреждении рассказали, что на момент ударав больнице находились более 100 пациентов. Часть из них пришлось выписать, теперь за ними будут наблюдать семейные врачи. Тем временем пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в ближайшие больницы.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.