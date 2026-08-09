Стерненко заявил, что деревья в Киеве вырубают с помощью техники, переданной ВСУ: в КГГА ответили

Волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что деревья на Теремках вырубают с помощью спецтехники, которую якобы передали для нужд ВСУ. В КГГА отреагировали на это и назвали его слова "манипуляцией".

Об этом сообщили в КГГА.

Как в КГГА отреагировали на эту информацию?

В КГГА опровергли информацию о том, что на Теремках для работ используется спецтехника, которую британские партнеры якобы передали ВСУ. Речь идет о технике "Киевзеленбуда".

В предприятии пояснили, что экскаваторы приобрели у частной компании, а произведены они в Великобритании. То есть техника не является военной или гуманитарной помощью Украине.

Маркировка на экскаваторах, которая стала причиной заявлений об их происхождении, представляет собой лишь наклейки от компании-продавца. В них сообщается, что часть прибыли от продажи техники направляется на поддержку ВСУ.

Техника не является гуманитарной помощью, а приобретена в рамках текущей хозяйственной деятельности коммунального предприятия,

– подчеркнули в "Киевзеленбуде".

В КГГА призвали не распространять непроверенную информацию и не спекулировать на теме помощи армии. Технику задействовали в работах по строительству теплосети для микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2.

В Голосеевском районе Киева вырубают парк со 100-летними дубами: что известно?

В Голосеевском районе Киева на Теремках продолжаются протесты из-за вырубки деревьев в лесопарковой зоне для строительства теплотрассы. Местные жители заявляют, что в ходе работ могут быть уничтожены сотни деревьев, среди которых есть дубы возрастом более 100 лет.

Работы ведутся в лесополосе между жилым комплексом "Республика" и старой застройкой улицы Теремковской в районе Теремки-1. Эта территория в 2019 году получила статус парка отдыха и была включена в перечень озелененных зон Киева.

По словам местных жителей, вырубка деревьев началась 24 июля. Люди заметили строительную технику на территории лесополосы, после чего там установили ограждение и приступили к работам.