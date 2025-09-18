В Карпатах состоится совместное выездное заседание двух комитетов Верховной Рады. Причиной стала критическая ситуация из-за сооружения ветряков и уничтожения пралесов в горах.

Об этом заявила председатель комитета по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на мероприятии Сети защиты национальных интересов ANTS. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голку".

Как это касается евроинтеграции?

По словам Климпуш-Цинцадзе, из-за сооружения ветряков разрушение грозит 7 из 12 горных хребтов. И хотя зеленая энергетика – это ответ на вызовы войны, под этим так называемым прикрытием нельзя уничтожать "зеленые легкие" и возможности развития украинских Карпат.

Это нарушение наших обязательств в сфере европейской интеграции. И это не единственная проблема Карпат,

– подчеркнула нардеп.

Через ряд поправок в парламенте экологическое законодательство якобы меняют до неузнаваемости. С помощью поправок к ключевым законопроектам "дельцы" предусматривают для себя возможность избегать стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду.

Создали министерство-монстр и ликвидировали Министерство окружающей среды, которое должно было бы играть важную роль во время евроинтеграции. Это выстрел в ногу и преступление против государства Украина, потому что мы сами себя не только лишили возможности иметь министра, который бы взаимодействовал со своим коллегой в ЕС, а потеряем и время, и людей,

– считает Климпуш-Цинцадзе.

К совместной работе над вопросом защиты Карпат как председатель комитета она пригласит мажоритарщиков региона и тех политиков, которые должны болеть за судьбу региона.

Почему могут появиться курорты-монстры?

В то же время председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив отметила, что, что после возведения в Карпатах дорог под ветряки, там также могут появиться курорты-монстры, поскольку "логистика решает все вопросы".

Есть те, кто финансируют сооружение ветряков. Согласно информации в СМИ, средства на это дает "Ощадбанк",

– отметила она.

В частности, ранее "Голка" писала о перемещении производственных мощностей из Краматорска в Карпаты бывшими регионалами. Речь идет об экс-нардепе Максиме Ефимове и связанной с ним компании "Ветропарки Украины". Интересно, что правки для его бизнеса в парламенте лоббирует народная избранница Антонина Славицкая из бывшей "ОПЗЖ".

Ветряки можно было бы устанавливать в другом месте, но сюда протянут дороги. А это значит, что дерибанщикам будет гораздо легче реализовывать здесь землю под курорты,

– убеждает Федорив.

Она также напомнила о борьбе с курортом-монстром на Свидовце, что продолжается сейчас. В свою очередь ситуацию существенно ухудшил скандальный закон Игоря Мазепы, который раскритиковали Европарламент и Пленум Верховного Суда.

Председатель общественной инициативы надеется, что депутаты также напишут обращение в Конституционный Суд.

Почему эти территории Карпат особенно ценны?

Со своей стороны нардеп Юлия Овчинникова, которая возглавляет подкомитет по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда, заметила, что ряд полонин в Карпатах уже имеют статус Изумрудной сети.

Это значит, что не только Украина, но и Европа признали, что это особо ценные территории для защиты редких видов растений и животных. Это значит, что мы должны их охранять не только в рамках обязательств по Бернской и Карпатской конвенциях, но и по Оселищной и Птичьей директивах ЕС,

– подчеркнула она.

Другие обязательства заключаются в рамках Ukraine Facility, что требует придерживаться для таких проектов принципа "не нанесение существенного вреда" (Do No Significant Harm). В частности, обязательным является заключение по оценке воздействия на окружающую среду.

Это наши евроинтеграционные обязательства, и их нарушение недопустимо,

– подытожила Овчинникова.

Кроме того, она напомнила, что совместными усилиями удалось остановить принятие скандального законопроекта №9516, который предусматривал ликвидацию оценки воздействия на окружающую среду во время санитарных рубок.

Что обсудят с международными партнерами?

Руководительница Сети защиты национальных интересов Анна Гопко отметила, что обсудит этот вопрос с международными партнерами уже на следующей неделе во время визита в Брюссель. Речь идет о встречах с представителями Европарламента и Еврокомиссии.

Здесь надо учитывать то, что мы не можем принять откат украинских реформ в экологической сфере, потому что это ударит по процессу евроинтеграции. Невыполнение наших экологических обязательств и уничтожение украинских Карпат повлияет негативно на экосистему всего Евросоюза,

– добавила она.

Вырубка лесов в Карпатах: что известно