Вырвали кресты: на Ровненщине неизвестные осквернили 11 могил
12 октября 2021 , 05:45Читати новину українською
Источник:полиция Ровненской области
Неизвестные злоумышленники в Ровненской области повредили 11 могил на кладбище. Полиция пытается установить личности вандалов.
Все произошло в селе Белое бывшего Владимирецкого района. Подробности рассказали местные правоохранители.
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Вандализм на Ровненщине: неизвестные повредили 11 могил
В селе Белое Ровненской области неизвестные злоумышленники вытащили металлические кресты из могил. Информацию об этом полиция получила около 18 часов 10 октября от местной жительницы.
- Следственно-оперативная группа выехала на место, и нашла там 11 разрушенных захоронений.
- Вандалы выбросили надгробные металлические кресты и ломали ограждения.
- Некоторые из крестов нападавшие вынесли даже за территорию кладбища.
Причастных к инциденту лиц следствие пытается установить.
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Обратите внимание: уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса о надругательстве над могилой. Наказывают за такое в Украине, в зависимости от установленной судом тяжести преступления, наложением штрафа или даже лишением свободы до 3 лет.
К слову, в Украине случаи нападений на кладбища в последнее время не редки:
- В начале сентября в селе Красный Луч Полтавской области кладбище разгромили 7-летние дети.
- В конце августа подростки осквернили могилы на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области.
- Также в августе в Каменском у Днепра школьники разрушили несколько могил на кладбище домашних любимцев.