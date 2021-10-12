Вырвали кресты: на Ровненщине неизвестные осквернили 11 могил

12 октября 2021 , 05:45
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Источник:

полиция Ровненской области

Неизвестные злоумышленники в Ровненской области повредили 11 могил на кладбище. Полиция пытается установить личности вандалов.

Все произошло в селе Белое бывшего Владимирецкого района. Подробности рассказали местные правоохранители.

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Вандализм на Ровненщине: неизвестные повредили 11 могил

В селе Белое Ровненской области неизвестные злоумышленники вытащили металлические кресты из могил. Информацию об этом полиция получила около 18 часов 10 октября от местной жительницы.

  • Следственно-оперативная группа выехала на место, и нашла там 11 разрушенных захоронений.
  • Вандалы выбросили надгробные металлические кресты и ломали ограждения.
  • Некоторые из крестов нападавшие вынесли даже за территорию кладбища.

Причастных к инциденту лиц следствие пытается установить.

Вандалы разрушили кладбище в Ровненской области: смотрите фото НПУ

 

 

Обратите внимание: уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса о надругательстве над могилой. Наказывают за такое в Украине, в зависимости от установленной судом тяжести преступления, наложением штрафа или даже лишением свободы до 3 лет.

К слову, в Украине случаи нападений на кладбища в последнее время не редки:

  • В начале сентября в селе Красный Луч Полтавской области кладбище разгромили 7-летние дети.
  • В конце августа подростки осквернили могилы на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области.
  • Также в августе в Каменском у Днепра школьники разрушили несколько могил на кладбище домашних любимцев.
Автор: Олесь Друкач