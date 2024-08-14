Россия мечтает о высадке десанта в Одессе: Плетенчук оценил шансы врага

Российские оккупанты не оставляют планов высадить свой десант на побережье Черного моря. В то же время такая операция требует от врага по крайней мере элементарных предпосылок.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что сейчас россияне не способны на это. И сейчас для этого есть по крайней мере две причины - отсутствие сухопутного компонента и возможности подойти к побережью.

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Когда российский диктатор говорит "давайте договариваться", исходя из реалий на суше, он почему-то не хочет исходить из реалий на воде. Реалии на воде немножко другие. То есть, планы – это одно, реалии – другое,

– отметил Плетенчук.

Три причины, почему россияне не смогут десантироваться

Во-первых – такие операции не являются самостоятельной составляющей.

"Только, в основном, при поддержке сухопутной компоненты. А сухопутная компонента на нашем направлении захлебнулась в начале полномасштабного вторжения", – добавил спикер.

Во-вторых, российские войска не могут подойти к побережью Черного моря, из-за риска попасть под огонь береговых ракетных артиллерийских войск ВМС.

Сейчас в Черном море находится подводная лодка с четырьмя "Калибрами" на борту. И Плетенчук считает, что она занимается патрулированием.