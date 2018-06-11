"Высадка в Нормандии": что изменится для Украины?

Сегодня, 11 июня, министры иностранных дел стран-членов так называемой "Нормандской четверки" собрались в Берлине. После 16-месячного перерыва Украина и Россия возвращаются за стол переговоров, однако надежды на успех и мирное взаимопонимание, мягко говоря, призрачные.

Россия как не намеревалась, так и не намерена прекращать свою "гибридную" агрессию против Украины, более того – как не намеревалась, так и не намерена признавать эту агрессию как таковую. Правда, западные СМИ пишут про "новую идею", которая, мол, может поспособствовать хоть какому-то продвижению вперед. Что они имеют в виду?

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Сразу следует отметить, что уж слишком большого интереса эта встреча у европейских масс-медиа не вызвала. Возможно, в другое время они бы обратили большее внимание на возобновление переговоров, которые находились, как не крути, в замороженном состоянии почти полтора года – но так уж получилось, что состоялось оно именно между двумя крупными событиями: канадским саммитом "Большой Семерки" и первыми переговорами между президентами США и Северной Кореи. В обоих случаях скандальная "звезда" международной политики, американский президент Дональд Трамп, "затмил" собой любых других международных актеров, поэтому не следует удивляться, что и встреча "Нормандской четверки" состоялась на фоне, мягко говоря, небольшого интереса к себе.

"Говорили-балакали"

Немецкие и французские участники переговоров некогда характеризовали их таким образом: "Первая треть уходит на то, чтобы представители России и Украины вывалили друг на друга все то, что накопилось у них со времени последней встречи. Вторая треть – разговоры по существу. Третья – размышления о том, что рассказать обществу о результатах". И даже эти минимальные результаты обычно не проживали и нескольких дней.

И все же, после 16-ти месяцев молчания, европейские посредники устроили украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину и его... гм, трудно сказать – "коллеге", скорее – противнику, Сергею Лаврову, встречу в Берлине. В присутствии коллег из Германии и Франции, Хайко Мааса и Жана-Ива Ле Дриана, на замечательной по архитектуре вилле Борзиг, которая расположена на Тегельском озере, эти переговоры все-таки начались.

Почему же имел место такой долгий перерыв, аж 16 месяцев? Главным "изобретателем" "Нормандского формата" стал в свое время бывший шеф немецкого МИДа, а затем – президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Вообще, российско-украинская война считается в Германии, так сказать, "его темой" – именно ей он уделял во время своей второй каденции в качестве министра наибольшее внимание. Именно он занимался "челночной дипломатией" между Климкиным и Лавровым, между Порошенко и Путиным.

Его преемник Зигмар Габриэль не проявлял уже подобной энергии – по сути, он отдал все основные посреднические функции американцам. Единственная встреча в "нормандском формате", которую он организовал – это февраль 2017 года, "в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, тогда же должна была состояться еще одна встреча, но герр Габриэль решил, что гораздо более важным для него является освобождение немецкого журналиста Дениза Юселя из турецкой тюрьмы, и спешно отбыл из Мюнхена в Берлин, чтобы искупаться в лучах славы "освободителя". Это событие неплохо характеризует отношение Зигмара Габриэля к российскому нападению на Украину.

Хайко Маас – новая надежда?



Петро Порошенко и Хайко Маас

"Свежий взгляд" нового немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса на войну, которая в течение времени зашла в тупик и превратилась в какую-то миниатюрную копию "окопного сидения" времен Первой Мировой, действительно может оказаться очень полезным – даже при условии, что ему катастрофически не хватает опыта международной дипломатии, в этом деле он – абсолютный новичок. Следует отметить, что с первых своих дней в качестве лидера немецкого МИД он занял в отношении России весьма жесткую позицию – тем более странную для наблюдателей, поскольку его партия, немецкие социал-демократы, до сих пор имели репутацию "друзей Путина". Впрочем, с момента победы на выборах СДПГ сменила свой руководящий состав, там появилась молодая, амбициозная верхушка, которая уже не является связанной с "друзьями Герхарда Шредера", поэтому и курс у этой партии – новый.

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Хайко Маас, уже выступая со своей первой речью, четко обозначил действия России на украинском Востоке как агрессию. Он тоже летает "челноком" между Москвой и Киевом, но его симпатии – на стороне Украины. Во время своего последнего визита в Киев он дал это понять совершенно недвусмысленно: "Мы не бросим вас одних, когда речь идет о решении конфликта на Востоке", – пообещал он украинцам.

Есть ли шансы?

Встреча "Нормандской четверки" в Берлине будет сложной

На этот раз основной темой встречи стало возможное введение на Донбасс "голубых касок" – войск ООН. Украина давно уже настаивает на международном контингенте, но российский президент, "вбросив" в сентябре прошлого года в ООН собственную версию – а именно что солдаты ООН должны исключительно играть в нянек и мамок при миссии ОБСЕ и только на линии фронта – теперь называет все это своей инициативой. При этом так называемый украино-американский план предусматривает введение на Донбасс большого контингента солдат ООН, которые должны взять под контроль весь район боевых действий – и прежде всего, 400-километровую линию границы между Россией и Украиной, чтобы Москва была лишена возможности перебрасывать через нее войска, технику и другую военную технику. Понятно, что Путину такой план не нравится: если сейчас он "не воюет" в Украине, то потом, если такая миссия появится, он может потерять физическую возможность там "не воевать".

Несмотря на эти расхождения в позициях, эксперты считают, что быстрого понимания в Берлине достичь не удастся. Однако, вполне возможны небольшие шаги навстречу – прежде всего, со стороны России, которая накануне футбольного Мундиаля у себя пытается спрятать подальше медвежьи когти и показать миру доброго и кроткого "олимпийского Мишку". Прежде всего – может состояться очередной обмен пленными – еще накануне встречи, в воскресенье, Путин и Порошенко созванивались друг с другом по этому поводу. СМИ сообщали, что они договорились о допуске в обеих странах правозащитников к заключенным. Россия, как известно, захватила многих украинцев, которым "нарисовала" многолетние судебные приговоры. Их следует освободить.

Но в общем – никто не может точно ответить на вопрос, желает ли Россия вообще какого-то мирного урегулирования. Сейчас, на фоне ЧМ-2018, Кремль вряд ли хотел бы эскалации, но кто знает, что он выкинет потом? Доверия к московским как не было, так и нет – с чего бы?

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