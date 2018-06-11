"Висадка в Нормандії": що зміниться для України?

Сьогодні, 11 червня, міністри закордонних справ країн-членів так званої "Нормандської четвірки" зібралися в Берліні. Після 16-місячної перерви Україна та Росія повертаються до столу переговорів, проте – надії на успіх та мирне порозуміння є, м'яко кажучи, примарними.

Росія як не мала, так і не має наміру припиняти свою "гібридну" агресію проти України, більш того – як не мала, так і не має наміру визнавати цю агресію, як таку. Щоправда, західні ЗМІ пишуть про "нову ідею", яка, мовляв, може посприяти бодай якомусь просуванню вперед. Що вони мають на увазі?

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Одразу слід зазначити, що аж надто великої цікавості ця зустріч в європейських мас-медіа не викликала. Можливо, в інший час вони б звернули більшу увагу на поновлення переговорів, які перебували, як не крути, в замороженому стані майже півтори роки – але так вже вийшло, що відбулося воно саме в час поміж двома великими подіями: канадським самітом "Великої Сімки" та першими переговорами між президентами США та Північної Кореї. В обох випадках скандальна "зірка" міжнародної політики, американський президент Дональд Трамп, "затьмарив" собою будь-яких інших міжнародних акторів, тож не слід дивуватися, що й зустріч "Нормандської четвірки" відбулася на тлі, м‘яко кажучи, невеликого інтересу до себе.

"Говорили-балакали"

Німецькі та французькі учасники переговорів колись змальовували їх таким чином: "Перша третина йде на те, щоб представники Росії та України вивалили одні на одних все те, що накопичилося в них з часу останньої зустрічі. Друга третина – розмови по суті. Третя – роздуми про те, що розповісти суспільству про результати". І навіть ці, мінімальні результати зазвичай не проживали й кількох днів.

І все ж таки, після 16-ти місяців мовчання, європейські посередники влаштували українському міністрові закордонних справ Павлу Клімкіну та його... гм, важко сказати – "колезі", скоріш – супротивникові, Сергію Лаврову, зустріч у Берліні. За присутності колег з Німеччини та Франції, Хайко Мааса та Жана-Іва Ле Дріана, на чудовій за архітектурою віллі Борзіг, яка розташована на Тегельському озері, ці переговори таки розпочалися.

Чому ж мала місце така довга перерва, аж 16 місяців? Головним "винахідником" "Нормандського формату" став свого часу колишній шеф німецького МЗС, а потім – президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Взагалі, російсько-українська війна вважається в Німеччині, так би мовити, "його темою" – саме їй він приділяв під час своєї другої каденції в якості міністра найбільшу увагу. Саме він займався "човниковою дипломатією" між Клімкіним та Лавровим, між Порошенком та Путіним.

Його наступник Зіґмар Ґабріель не виявляв уже подібної енергії – за суттю, він віддав усі основні посередницькі функції американцям. Єдина зустріч в "нормандському форматі", яку він організував – це лютий 2017 року, "в кулуарах" Мюнхенської конференції з безпеки. Щоправда, тоді ж мала відбутися ще одна зустріч, але герр Габріель вирішив, що набагато важливішим для нього є звільнення німецького журналіста Деніза Юселя з турецької в‘язниці, тай відбув поспіхом з Мюнхена до Берліна, аби викупатися в променях слави "визволителя". Ця подія непогано характеризує ставлення Зіґмара Ґабріеля до російського нападу на Україну.

Хайко Маас – нова надія?



Петро Порошенко і Хайко Маас

"Свіжий погляд" нового німецького міністра закордонних справ Хайко Мааса на війну, яка протягом часу зайшла в тупик та перетворилася на якусь мініатюрну копію "окопного сидіння" часів Першої Світової, справді може виявитися дуже корисним – навіть за умови, що йому катастрофічно не вистачає досвіду міжнародної дипломатії, в цій справі він – абсолютний новачок. Слід зазначити, що з перших своїх днів у якості лідера німецького МЗС він зайняв щодо Росії вельми жорстку позицію – тим більш дивну для спостерігачів, що його партія, німецькі соціал-демократи, досі мали репутацію "друзів Путіна". Втім, з моменту перемоги на виборах СДПН змінила свій керівний склад, там з‘явилась молода, амбітна верхівка, яка вже не є пов‘язаною з "друзями Герхарда Шредера", тож і курс в цієї партії – новий.

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Хайко Маас, виступаючи вже зі своєю першою промовою, чітко позначив дії Росії на українському Сході, як агресію. Він теж літає "човником" між Москвою та Києвом, але його симпатії – на боці України. Під час свого останнього візиту до Києва він дав це зрозуміти цілком недвозначно: "Ми не покинемо вас одних, коли мова йде про розв‘язання конфлікту на Сході" – пообіцяв він українцям.

Чи є шанси?



Зустріч "Нормандської четвірки" у Берліні буде складною

Цього разу основною темою зустрічі стало можливе введення на Донбас "блакитних шоломів" – військ ООН. Україна давно вже наполягає на міжнародному контингенті, але російський президент, "вкинувши" у вересні минулого року до ООН власну версію – а саме, що ООНівські солдати мають виключно гратися в няньок та мамок при місії ОБСЄ й тільки на лінії фронту – тепер називає це все своєю ініціативою. При цьому так званий україно-американський план передбачає введення до Донбасу великого контингенту солдатів ООН, які мають взяти під контроль весь район бойових дій – і перш за все, 400-кілометрову лінію кордону між Росією та Україною, аби Москва була позбавлена можливості перекидати через неї війська, техніку та інше воєнне причиндалля. Зрозуміло, що Путінові такий план не подобається: якщо зараз він "не воює" в Україні, то потім, якщо така місія з‘явиться, він може втратити фізичну можливість там "не воювати".

Зважаючи на ці розбіжності в позиціях, експерти вважають, що швидкого порозуміння в Берліні досягти не вдасться. Проте, цілком можливі невеличкі кроки назустріч – перш за все, з боку Росії, яка напередодні футбольного Мундіалю в себе намагається сховати якнайдалі ведмежі пазурі та показати світові доброго та лагідного "олімпійського Мішку". Перш за все – може відбутися черговий обмін полоненими – ще напередодні зустрічі, в неділю, Путін та Порошенко телефонували один з одним з цього приводу. ЗМІ повідомляли, що вони домовились про допуск в обох країнах правозахисників до в‘язнів. Росія, як відомо, захопила багатьох українців, яким "намалювала" багаторічні судові вироки. Їх слід визволити.

Але, загалом – ніхто не може достеменно відповісти на питання, чи бажає Росія взагалі якогось мирного врегулювання. Зараз, на тлі ЧC-2018, Кремль навряд чи хотів би ескалації, але хто знає, що він утне потім? Довіри московським як не було, так і нема – з чого б?

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