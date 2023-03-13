Ничто не указ: монахи УПЦ МП не собираются выселяться из Киево-Печерской Лавры
Источник:Киево-Печерская Лавра
Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не собираются выселяться из Киево-Печерской Лавры.
Соответствующее заявление сделал наместник Печерской Лавры митрополит Павел.
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Монахи не собираются покидать Лавру
Паша Мерседес заявил, что монахи не будут уезжать из Лавры, несмотря на решение Минкульта.
Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура,
– заявил митрополит.
Вместе с тем он отметил, что достаточно уже примененных ограничительных мер. Представители УПЦ МП заявили, что они не против проверок от разных инстанций, однако считают, что достаточно ранее принятых мер – санкций и лишения украинского гражданства. Теперь монахов заставляют покинуть их "дом" - Лавру.
"Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, живущие здесь с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", – заявил Паша "Мерседес".
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Выселение монахов из Киево-Печерской Лавры
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ МП предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью. Таким образом монахи вынуждены покинуть территорию Лавры.
- В Минкульте объяснили, что такое выселение вполне законно, поскольку зафиксирован ряд нарушений со стороны священнослужителей. В частности – нарушение условий пользования государственным имуществом.
- Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии. На территории Лавры обнаружили 36 незаконных строек. Все они являются коммерческими и хозяйственными помещениями, то есть самострои не имеют прямого отношения к монашеской жизни.