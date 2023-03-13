Ничто не указ: монахи УПЦ МП не собираются выселяться из Киево-Печерской Лавры

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата не собираются выселяться из Киево-Печерской Лавры.

Соответствующее заявление сделал наместник Печерской Лавры митрополит Павел.

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Монахи не собираются покидать Лавру

Паша Мерседес заявил, что монахи не будут уезжать из Лавры, несмотря на решение Минкульта.

Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура,

– заявил митрополит.

Вместе с тем он отметил, что достаточно уже примененных ограничительных мер. Представители УПЦ МП заявили, что они не против проверок от разных инстанций, однако считают, что достаточно ранее принятых мер – санкций и лишения украинского гражданства. Теперь монахов заставляют покинуть их "дом" - Лавру.

"Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, живущие здесь с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", – заявил Паша "Мерседес".

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Выселение монахов из Киево-Печерской Лавры