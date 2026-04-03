Украинку после инсульта выселили из реабилитационного центра в Польше: что известно о ее судьбе

39-летнюю Викторию после инсульта заставили покинуть дом социальной помощи в Кросно из-за нового польского закона об ограничении помощи украинцам. Женщина теперь живет в приюте для бездомных, где нет условий для реабилитации, но продолжает ежедневные упражнения для восстановления подвижности.

Несмотря на сложные условия, женщина пытается продолжать реабилитацию. Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza.

Что известно о ситуации с украинкой в Польше?

39-летнюю украинку Викторию после инсульта выселили из дома социальной помощи в Кросно из-за изменений в польском законодательстве о помощи украинцам. Женщина вместе с родителями приехала в Польшу из Рогани Харьковской области в марте 2022 года после того, как российский снаряд попал в дом рядом с их домом.

Сначала семья проживала в селе Далинова Подкарпатского воеводства, а затем переехала в Кросно, где Виктория работала на картонном производстве вместе с отцом и жила у сестер-калверианок. В марте 2024 года отец Виктории умер от рака мозга, а через год сама женщина пережила инсульт и получила паралич всех конечностей. После этого она начала ежедневную реабилитацию и за четыре месяца смогла сидеть в коляске, есть и говорить.

Сначала ее поселили в доме социальной помощи в Кросно, где Виктория продолжала реабилитацию и получала необходимую медицинскую поддержку. Однако 5 марта 2026 года вступил в силу новый закон в Польше, ограничивающий социальную помощь для украинцев, в том числе доступ к центрам, где предоставляют постоянный уход. Поэтому Викторию заставили покинуть дом социальной помощи и перевели в приют для бездомных в Ярославе.



Украинка Виктория, которая была вынуждена покинуть реабилитационный центр / Gazeta Wyborcza

Работницы центра отмечают, что женщина плакала две ночи после того, как узнала о переезде, а условия в новом месте жительства значительно хуже. Теперь Виктория живет в пятиместной комнате, имеет трудности с передвижением на коляске, а свои вещи вынуждена хранить в пакетах под кроватью. Несмотря на сложные условия, женщина продолжает ежедневные физические упражнения для восстановления подвижности. Она подъезжает к ограждению на улице, блокирует коляску и, держась за металлические поручни, поднимается самостоятельно. Врачи предостерегают, что такие тренировки в условиях приюта опасны и могут привести к падению или травме.

Как отреагировала польская власть?

20 общественных организаций и фондов направили письма в польские министерства с просьбой решить ситуацию, однако правительство анонсировало постепенное закрытие приютов для украинцев до июня 2026 года.

По словам вице-президента Союза украинцев в Польше Игоря Горкива, многие люди не смогут самостоятельно арендовать жилье из-за возраста, состояния здоровья или отсутствия польского удостоверения об инвалидности.

