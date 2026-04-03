Несмотря на сложные условия, женщина пытается продолжать реабилитацию. Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza.

Что известно о ситуации с украинкой в Польше?

39-летнюю украинку Викторию после инсульта выселили из дома социальной помощи в Кросно из-за изменений в польском законодательстве о помощи украинцам. Женщина вместе с родителями приехала в Польшу из Рогани Харьковской области в марте 2022 года после того, как российский снаряд попал в дом рядом с их домом.

Сначала семья проживала в селе Далинова Подкарпатского воеводства, а затем переехала в Кросно, где Виктория работала на картонном производстве вместе с отцом и жила у сестер-калверианок. В марте 2024 года отец Виктории умер от рака мозга, а через год сама женщина пережила инсульт и получила паралич всех конечностей. После этого она начала ежедневную реабилитацию и за четыре месяца смогла сидеть в коляске, есть и говорить.

Сначала ее поселили в доме социальной помощи в Кросно, где Виктория продолжала реабилитацию и получала необходимую медицинскую поддержку. Однако 5 марта 2026 года вступил в силу новый закон в Польше, ограничивающий социальную помощь для украинцев, в том числе доступ к центрам, где предоставляют постоянный уход. Поэтому Викторию заставили покинуть дом социальной помощи и перевели в приют для бездомных в Ярославе.



Украинка Виктория, которая была вынуждена покинуть реабилитационный центр / Gazeta Wyborcza

Работницы центра отмечают, что женщина плакала две ночи после того, как узнала о переезде, а условия в новом месте жительства значительно хуже. Теперь Виктория живет в пятиместной комнате, имеет трудности с передвижением на коляске, а свои вещи вынуждена хранить в пакетах под кроватью. Несмотря на сложные условия, женщина продолжает ежедневные физические упражнения для восстановления подвижности. Она подъезжает к ограждению на улице, блокирует коляску и, держась за металлические поручни, поднимается самостоятельно. Врачи предостерегают, что такие тренировки в условиях приюта опасны и могут привести к падению или травме.

Как отреагировала польская власть?

20 общественных организаций и фондов направили письма в польские министерства с просьбой решить ситуацию, однако правительство анонсировало постепенное закрытие приютов для украинцев до июня 2026 года.

По словам вице-президента Союза украинцев в Польше Игоря Горкива, многие люди не смогут самостоятельно арендовать жилье из-за возраста, состояния здоровья или отсутствия польского удостоверения об инвалидности.

Что нужно знать украинцам об изменении в польском законодательстве?