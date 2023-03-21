Готовятся к выселению: в Лавре представители УПЦ МП упаковывают и вывозят вещи, – СМИ

10 марта УПЦ получила письмо о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника "Киево-Печерская лавра". Следовательно, до 29 марта московские попы должны покинуть территорию Лавры.

Через такое принуждение церковники записывали не одно видеообращение к народу и Владимиру Зеленскому, ходили в Офис Президента и прямо заявляли, что не собираются покидать Лавру. Однако предоставленный срок подходит к концу и, очевидно, попы сдались.

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Из Лавры начали вывозить имущество

Это отметила корреспондентка "Радио Свобода", побывавшая на территории Киево-Печерской лавры. Во время визита там кипела работа: упаковывали и вывозили вещи.

Однако общаться с медиа почему-то никто не захотел. Священники убегали и на ходу придумывали отговорки, а рабочие прямо перед корреспонденткой закрывали дверь и останавливали работу. Только представившийся семинаристом парень заявил, что священники вывозили книги из академической библиотеки.

Мы не думаем, придется нам или не придется (покинуть территорию Лавры до 29 марта – 24 Канал), мы просто вывозим наше имущество,

– сказал он.

Однако, по словам СМИ, вывозили из Киево-Печерской лавры не только книги, но и книжные полки, диваны, раковины и личные вещи.

Отметим, что на такое известие отреагировал и министр культуры Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что попы с территории Киево-Печерской лавры вывозили не только "бойлеры, столы и все остальное".

Так же пытались вывезти другие вещи, на которые граждане донатили средства, чтобы Лавра могла жить. Каким образом они вывозят это имущество – еще нужно отдельно разобраться,

– сообщил он.

Однако он отметил, что при выезде из лавры автомобили проверяют. Поэтому именно ими не могли вывезти что-нибудь важное. "Есть вопрос относительно мощей, которые находятся в пещерах, но сейчас доступ к пещерам перекрыт. Поэтому я надеюсь, что ничего криминального не будет. Если будет – ответственность немедленно", – подчеркнул он.

Монахам и верующим закрыли доступ к пещерам и мощам

Отметим, что также во вторник 21 марта московские попы пожаловались на ограничение доступа к пещерам и мощам Киево-Печерской лавры, куда с сегодняшнего дня и до 29 марта не будут пускать монахов и верующих. Эти ограничения касаются также Крестовоздвиженского, Аннозачатеевского храмов и храма в честь Собора всех преподобных Печерских.

Такое ограничение действует через работу комиссии по оценке сохранения культурных ценностей, ведь мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями.

21 марта в Киево-Печерской лавре закрыли вход в ближние пещеры с мощами святых. На территории Лавры начала работу комиссия, которая определит, сохранены ли музейные экспонаты,

– заявили в Минкульте.

Как отметил министр культуры, перед комиссией стоит задача сохранить государственное имущество и понять, каким образом московские попы пользовались им многие годы. При этом если комиссия выявит отсутствие вещей, имеющихся в государственной собственности, то представителям УПЦ МП угрожает уголовная ответственность.

Следует отметить, что Минкульт о работе комиссии и ограничениях предварительно сообщал попам накануне, 20 марта.