Реинкарнация антимайдана, – религиовед описал русскую православную церковь в Украине

В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" в письме УПЦ МП сообщил о расторжении договора о пользовании государственным имуществом. До 29 марта священники должны были покинуть его территорию, впрочем, это сделать до сих пор не спешат.

Об этом 24 Каналу рассказал религиовед и церковный деятель, пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев. По его словам, следует правильно называть УПЦ ПМ, а именно русской православной церковью в Украине.

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Дежавю

Андрей Ковалев подчеркнул, что сложно говорить о цивилизованном диалоге с оккупантами.

Он объяснил, что во время визита в Киево-Печерскую Лавру почувствовал знакомый запах, нарратив и поведение тоже что-то напоминало.

Это антимайдан 2013 в Мариинском парке. Вчера я увидел реинкарнацию, возвращение антимайдана,

– убежден он.

По его мнению, в Киево-Печерской Лавре слышны те же слова, проклятия в отношении Украины, ее народа и ВСУ.

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Андрей Ковалев сообщил, что сложно представить, с кем из УПЦ МП можно начать диалог.

Среди братии Киево-Печерской Лавры есть откровенные украинофобы, украиножеры, не то чтобы ватники, а мегаватчики,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, яркое подтверждение этому – мероприятие духовной московской ВРГ в правительственный квартал.

"Люди пенсионного возраста в черных подрясниках прорывались через блокпосты", – объяснил он.

По его мнению, они прекрасно понимали, что не смогут попасть в ОП. Впрочем, стремились совершить на весь мир политическую провокацию, что якобы президент Украины не принимает их.

"Среди духовного ДРГ, которое прорывалось в ОП, было как минимум трое, против которых были введены санкции. Также были опытные сепаратисты", – убежден он.

Поэтому договариваться можно в первую очередь с теми священнослужителями русской православной церкви в Украине, которые не запятнаны своим участием в антиукраинской деятельности.

Мощное проукраинское крыло – это архимандрит Авраамий (Лотыш). Вчера это проукраинское крыло перешло в ПЦУ,

– рассказал он.

Поэтому теперь, вероятно, уже говорить не с кем.

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