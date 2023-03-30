Реинкарнация антимайдана, – религиовед описал русскую православную церковь в Украине
В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" в письме УПЦ МП сообщил о расторжении договора о пользовании государственным имуществом. До 29 марта священники должны были покинуть его территорию, впрочем, это сделать до сих пор не спешат.
Об этом 24 Каналу рассказал религиовед и церковный деятель, пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев. По его словам, следует правильно называть УПЦ ПМ, а именно русской православной церковью в Украине.
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Дежавю
Андрей Ковалев подчеркнул, что сложно говорить о цивилизованном диалоге с оккупантами.
Он объяснил, что во время визита в Киево-Печерскую Лавру почувствовал знакомый запах, нарратив и поведение тоже что-то напоминало.
Это антимайдан 2013 в Мариинском парке. Вчера я увидел реинкарнацию, возвращение антимайдана,
– убежден он.
По его мнению, в Киево-Печерской Лавре слышны те же слова, проклятия в отношении Украины, ее народа и ВСУ.
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Андрей Ковалев сообщил, что сложно представить, с кем из УПЦ МП можно начать диалог.
Среди братии Киево-Печерской Лавры есть откровенные украинофобы, украиножеры, не то чтобы ватники, а мегаватчики,
– сосредоточил внимание он.
По его словам, яркое подтверждение этому – мероприятие духовной московской ВРГ в правительственный квартал.
"Люди пенсионного возраста в черных подрясниках прорывались через блокпосты", – объяснил он.
По его мнению, они прекрасно понимали, что не смогут попасть в ОП. Впрочем, стремились совершить на весь мир политическую провокацию, что якобы президент Украины не принимает их.
"Среди духовного ДРГ, которое прорывалось в ОП, было как минимум трое, против которых были введены санкции. Также были опытные сепаратисты", – убежден он.
Поэтому договариваться можно в первую очередь с теми священнослужителями русской православной церкви в Украине, которые не запятнаны своим участием в антиукраинской деятельности.
Мощное проукраинское крыло – это архимандрит Авраамий (Лотыш). Вчера это проукраинское крыло перешло в ПЦУ,
– рассказал он.
Поэтому теперь, вероятно, уже говорить не с кем.
УПЦ МП выселяют из Лавры: главное
- 29 марта истек крайний срок, когда УПЦ МП должна была покинуть территорию Киево-Печерской лавры после того, как государственный заповедник расторг договор аренды.
- Новым наместником Лавры стал архимандрит Авраамий (Лотиш). Он перешел в ВТО с УПЦ МП и получил благословение митрополита Эпифания. Наместник обратился к монахам с призывом оставаться в Киево-Печерской Лавре в составе ВТО.
- На 30 марта представители московского патриархата не спешат покидать Лавру. До 10 утра здесь шла служба УПЦ МП.