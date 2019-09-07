Вышинский возвращается в Россию в рамках обмена

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого накануне выпустили из-под стражи в Украине, возвращается в Россию. Скорее всего, именно его обменяют на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова.

Вышинский в ближайшие часы должен вылететь президентским спецбортом из "Борисполя" в аэропорт "Внуково", сообщил российский пропагандист, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Кирилл в эти минуты находится в аэропорту, в ближайшие минуты вылетает в Москву,

– сказал он.

По словам Киселева, Вышинский якобы приехал в "Борисполь" на отдельном авто. Других удерживаемых, которых Украина передает России, привезли автобусами.



Вышинский на фоне российского борта, который из Украины заберет удерживаемых россиян

Что интересно, Вышинский планирует вернуться в журанлистику и даже написать книгу. На понедельник, 9 сентября у него запланирована встреча с коллегами в России.

Заметим, Вышинского освободили из-под ареста 28 августа под личное поручительство. Его освобождение произошло в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

Кто такой Кирилл Вышинский?Бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина". СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму. Там он с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией.



За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российским орденом "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился больше 1 года.

Почему Вышинского хотели обменять на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом.

В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских ребят, как говорил Зеленский.

Киев с интересом воспринял такое заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.