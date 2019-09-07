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      Вишинський повертається у Росію в рамках обміну

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      Кирило Вишинський повертається у Росію
      Кирило Вишинський повертається у Росію

      Керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський, якого напередодні випустили з-під варти в Україні, повертається у Росію. Найімовірніше, саме його обмінюють на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова.

      Вишинський у найближчі години має вилетіти президентським спецбортом з "Борисполя" до аеропорту "Внуково", повідомив російський пропагандист, генеральний директор агентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов.

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      Кирило в ці хвилини перебуває на летовищі, у найближчі хвилини вилітає в Москву,
      – сказав він.

      За словами Кисельова, Вишинський нібито приїхав до аеропорту "Бориспіль" на окремому авто. Інших утримуваних, яких Україна передає Росії, привезли автобусами.


      Російський борт, який з України забере утримуваних росіян / фото Андрія Цаплієнка

      Що цікаво, Вишинський планує повернутися у журанлістику і навіть написати книгу. На понеділок, 9 вересня у нього запланована зустріч з колегами у Росії.

      Зауважимо, Вишинського звільнили з-під арешту 28 серпня під особисту поруку. Його звільнення відбулося у межах обміну утримуваних осіб між Росією та Україною у форматі "35 на 35".

      Хто такий Кирило Вишинський?Колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина". СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російським орденом "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік.

      Чому Вишинського хотіли обміняти на Сенцова

      Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

      У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.

      Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

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      Теги: Українці в полоні РФ Кирило Вишинський Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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