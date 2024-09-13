Под нашим огневым контролем, – в ВМС ответили, что происходит на "вышках Бойко"
Так называемые "вышки Бойко" находятся под огневым контролем Украины. Россияне не могут их захватить.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что Военно-морские силы ВСУ не комментируют, что происходит в районе "вышек Бойко".
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Есть огневой контроль
Как отметил Плетенчук, украинские буровые газодобывающие платформы находятся в зоне огневого контроля наших военных. Конечно, конкретных деталей относительно названий и локаций никто говорить не будет.
Могу отметить другое. Чтобы обеспечить там пребывание личного состава, нужно иметь доступ к платформе. То есть осуществлять ротацию, обеспечения и так далее. На тех локациях, которые находятся в зоне нашего огневого контроля, враг не может осуществлять такие мероприятия,
– подчеркнул Плетенчук.
Обратите внимание! В ночь на 11 сентября украинские разведчики сбили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем. Его уничтожили с помощью ПЗРК.
Известно, что истребитель принадлежал к 43 отдельному морскому авиационному полку военно-космических сил России. Он базируется на аэродроме города Саки, что во временно оккупированном Крыму.