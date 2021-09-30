Монблан был 4 807,81 метра высотой состоянию на сентябрь 2021 года. В 2017 же – 4 808,72 метра. Почему гора становится меньше – эксперты пока объяснить не могут.

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Монблан становится меньше

Монблан становится меньше уже 10 лет. В 2007 году эта самая высокая в Западной Европе гора имела 4 810,90 метра. Специалисты-географы говорят, что ежегодно она теряет примерно 13 сантиметров.

В 2021 году эксперты во Франции, где эта гора расположена (на границе с Италией), подсчитали, что только с 2017 года Монблан стал меньше почти на метр

Сентябрьская экспедиция установила, что эта вершина в Альпах стала 4 807,81 метра высотой. Тогда как в 2017 году этот показатель составлял 4 808,72 метра.

С другой стороны, показатель 2019 был несколько ниже – 4 806,03 метра. Почему так произошло – неизвестно.

Теперь климатологи, гляциологи и другие ученые должны просмотреть все собранные данные и выдвинуть теории для объяснения этого явления,

– говорится в пресс-релизе экспедиции.

Измерительную экспедицию организуют, к слову, каждые два года. Особое беспокойство у ее участников вызывает ускорение таяния ледников в мире.

Справка : Монблан (Белая Гора) – вершина в Западных Альпах, которую считают самой высокой в Западной Европе. Расположена на границе Франции и Италии, между итальянским городом Курмайор и французским Сен-Жерве-ле-Бен.

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