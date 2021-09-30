Монблан був 4 807,81 метра заввишки станом на вересень 2021 року. У 2017 ж – 4 808,72 метра. Чому гора меншає – експерти поки пояснити не можуть.
Зверніть увагу Бла-бла-бла, – Грета Тунберг у полум'яній промові різко розкритикувала світових лідерів
Монблан меншає
Монблан меншає вже 10 років. У 2007 році ця найвища у Західній Європі гора була 4 810,90 метра заввишки. Фахівці-географи кажуть, що щорічно вона втрачає приблизно 13 сантиметрів.
- У 2021 році експерти у Франції, де ця гора розташована (на кордоні з Італією), підрахували, що тільки з 2017 року Монблан став меншим на майже метр
- Вереснева експедиція встановила, що ця вершина в Альпах стала 4 807,81 метра заввишки. Тоді як у 2017 році цей показник становив 4 808,72 метра.
З іншого боку, показник 2019 року був дещо нижчим – 4 806,03 метра. Чому так сталося – достеменно невідомо.
Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені мають переглянути всі зібрані дані та висунути теорії для пояснення цього явища,
– мовиться у пресрелізі експедиції.
Вимірювальну експедицію організовують, до слова, що два роки. Особливе занепокоєння у її учасників викликає прискорення танення льодовиків у світі.
Інші важливі новини навколо зміни клімату у світі:
- Цьогорічне літо в Європі стало найспекотнішим за історію спостережень.
- Через 30 років частина України може стати пустелею.
- В ООН попередили, коли ситуація з кліматом стане критичною.