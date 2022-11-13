Жителей деоккупированной Херсонской области просят эвакуироваться: в чем причина

После освобождения правобережья Херсонщины, оккупанты, перешедшие на левый берег области, могут производить обстрелы деоккупированного региона. Поэтому ова просит жителей освобожденных территорий эвакуироваться.

Такое обращение опубликовал руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Вопросы вражеских обстрелов и разрушенная критическая инфраструктура угрожают жизни и здоровью местных жителей.

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ОВА просит людей уехать

Ярослав Янушевич отметил, что перед своим бегством оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру, из-за чего есть проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением.

Сейчас же сохраняется риск того, что оккупанты с левого берега будут хаотично обстреливать деокуповану территорию Херсонщины.

На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Русская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах,

– подчеркнул Янушевич.

Поэтому руководитель ОВА призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Янушевич подчеркнул, что областная военная администрация будет всячески помогать гражданам. Для уточнения информации и записи на эвакуацию, жители деокупованої части Херсонщины могут звонить по номерам:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Ярослав Янушевич также отметил, что жителям области после эвакуации будут оказывать всю необходимую помощь.

Жители Херсонщины, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной и мы все обязательно вернемся домой,

– подчеркнул Янушевич.